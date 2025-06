Toni Polster diente als Vorlage für Krimifigur

Was macht für ihn die reale Dramaturgie des Fußballs bzw. des Sports allgemein aus? „Im Sport spielt natürlich das Schicksal Roulette. Bestimmte Dinge lassen sich nicht planen. Im Roman halte ich als Autor alle Fäden in der Hand, ich kontrolliere die Szenerie, meine Figuren machen zu 100 Prozent das, was ich von ihnen will. Würde sich wahrscheinlich so mancher Trainer auch wünschen. Tatsache aber ist, dass beim Fußball innerhalb von neunzig Minuten so viele Faktoren über Sieg und Niederlage entscheiden, dass Dramaturgie oft auch dem Zufall überlassen ist.“