LIVE: Erstes Training in Kanada ab 19.30 Uhr LIVE

Verstappen droht Sperre

Max Verstappen hat bereits einen Rückstand von 49 Zählern. Und für die kommenden Rennen planen die Bullen auch keine großen Updates am RB21. Zudem darf sich Verstappen beim Grand Prix am Sonntag in Montreal keinen Strafpunkt leisten, sonst muss der Niederländer beim Heimrennen des Austro-Rennstalls in zwei Wochen vor Tausenden Oranje-Fans in Spielberg zuschauen.