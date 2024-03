Schluss mit „Schätzchen“: Uschi Glas wird 80

Dafür wurde sie im Fernsehen zur Berühmtheit. Sie spielte in erfolgreichen Fernsehserien wie „Der Kommissar“, „Polizeiinspektion 1“ oder „Unsere schönsten Jahre“. 1989 wurde „Zwei Münchner in Hamburg“ ein großer Erfolg, wie häufig in ihrer Karriere spielte Glas hier an der Seite von Elmar Wepper.