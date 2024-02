Adeles Stimmprobleme sorgen für Spekulationen

Konzertreihe verlängert

Die „Easy On Me“-Sängerin hatte im November 2022 ihre Show-Reihe „Weekends With Adele“ in Las Vegas begonnen und wurde von begeisterten Fans empfangen. Ursprünglich waren 32 Konzerte bis März 2023 geplant, doch aufgrund des großen Erfolgs verlängerte die Sängerin die Tour um zwei weitere Konzertserien, die bis Mitte Juni 2024 laufen sollten.