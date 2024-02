Pläne für eine „grüne“ Zementproduktion ab 2038

Mit der ersten Anlage für die Rückgewinnung von Kohlendioxid in der Zementindustrie setzt das Rohrdorfer-Werk in Gmunden einen völlig neuen Meilenstein in Österreich. Das Pilotprojekt ist aber nur der Anfang des Dekarbonisierungs-Prozesses. Dieses soll in spätestens 14 Jahren abgeschlossen sein.