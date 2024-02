Urteil für Mord an Run-D.M.C.-Musiker gefallen

Mehr als 20 Jahre nach dem Mord an dem US-amerikanischen Hip-Hop-Musiker Jam Master Jay hat eine Jury in New York zwei Männer schuldig gesprochen. Das berichteten die Staatsanwaltschaft und mehrere US-Medien am Dienstag übereinstimmend. Die 40 und 59 Jahre alten Verurteilten müssen nun mit langen Haftstrafen rechnen.