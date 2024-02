Österreich: Weitere zehn Millionen Euro für Gaza

Von den zehn Millionen Euro gehen konkret fünf Millionen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), drei Millionen an die UNICEF und zwei Millionen an die WHO. Damit hat das Land seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres insgesamt 23 Millionen Euro für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen zur Verfügung gestellt. Dort sind 2,2 Mio. Menschen - die Hälfte davon Kinder - auf humanitäre Hilfe angewiesen.