FPÖ nahm Geldflüsse aus ÖVP-Ministerien ins Visier

Noch bevor im Ausschuss eine etwaige Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder geprüft wird, prüften die Blauen per parlamentarischen Anfragen ihrerseits jene Geldflüsse, die zwischen den Jahren 2020 und 2023 aus den schwarz-grünen Ministerien gemäß Anfragen an sogenannte „ÖVP-Spender“, „ÖVP-Inserenten“ und Unternehmen, an denen die ÖVP zumindest beim letzten Rechenschaftsbericht im Jahr 2020 mehr, oder weniger beteiligt war, flossen. Das beachtliche Ergebnis: Satte 6.714.844,54 Euro sollen unter anderen in Form von Werbeaufträgen und Fördergeldern die Seiten gewechselt haben.