„Babyschritte“ von Kilde sorgen für Begeisterung

Heftiger Abflug kurz vor dem Ziel

Der Olympia- und WM-Medaillengewinner war am 13. Jänner in der Wengen-Abfahrt kurz vor dem Ziel schwer gestürzt und in das Netz gekracht. Dabei zog er sich - mit viel Blutverlust - tiefe Schnittwunden am Unterschenkel und eine Verletzung an der linken Schulter zu.