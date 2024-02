Mowinckel beendet unter Tränen ihre Ski-Karriere

Disqualifikation in Sölden

Für Schlagzeilen sorgte sie Ende Oktober beim Saisonstart in Sölden. Beim Riesentorlauf wurden die Skier von Mowinckel positiv auf die neu verbotenen fluorhaltigen Skiwachse getestet, was zu ihrer Disqualifikation führte. Schuld war ein kontaminiertes Arbeitsgerät.