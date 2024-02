Mowinckel tritt zurück - Shiffrin verneigt sich

Mowinckel gab am Montag ihren Rücktritt mit Saisonende bekannt. Das verkündete die Norwegerin in einem emotionalen Video via Instagram (unten). Die 31-Jährige hat vier Weltcup-Rennen gewonnen, zuletzt die Abfahrt Ende Jänner in Cortina d‘Ampezzo, sowie zwei olympische Silbermedaillen (Abfahrt und RTL 2018) und zweimal WM-Bronze. „Ich hoffe, dass wir in den letzten Wochen noch einige Erinnerungen sammeln können“, so Shiffrin.