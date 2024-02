Sieg mit Wermutstropfen: Pöltl erneut verletzt

Nun vier Heimspiele

Mit dem dritten Sieg in Folge hat Toronto (22:36) Boden auf die Atlanta Hawks (25:32) gut gemacht, die aktuell den zehnten Platz in der Eastern Conference einnehmen, der noch zur Teilnahme am Play-in berechtigt. Das Team aus Georgia muss wochenlang auf den an der linken Hand verletzten Spielmacher Trae Young auskommen. Die Verletzung hatte sich der Guard am vergangenen Freitag gegen die Kanadier zugezogen. Auf Toronto warten nun vier Heimspiele hintereinander bis 5. März. Am Mittwoch sind die Dallas Mavericks am Ontariosee zu Gast.