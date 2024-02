Reiseanbieter Expedia muss sparen, 1500 Jobs weg

Mehrere Reiseveranstalter haben bereits ihre Prognosen für das Jahr 2024 nach unten korrigiert, was darauf hindeutet, dass das Wachstum der Nachfrage nach dem Boom nach der Corona-Pandemie und aufgrund der hohen Inflation in diesem Jahr langsamer sein wird. Die Aktie des Unternehmens stieg im nachbörslichen Handel leicht an.