152 Tschechen Kampf in der Ukraine erlaubt

Pavel unterstützt es laut eigener Aussage, dass die Ukraine die vollständige Kontrolle über ihr Territorium wiederherstellen will. Seit seinem Amtsantritt im März 2023 hat er insgesamt 20 Tschechinnen und Tschechen erlaubt, in der ukrainischen Armee zu kämpfen. Der Dienst in ausländischen Streitkräften ist laut Gesetzen verboten, Ausnahmen dürfen aber erteilt werden. Der Vorgänger Pavels, Miloš Zeman, hatte in seiner Amtszeit 132 Zustimmungen gegeben.