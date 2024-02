Final-Entry-List: Mayr im Fünfkampf auf Platz 7

Einziger männlicher ÖLV-Vertreter in Glasgow ist Sprinter Markus Fuchs. Dank seiner am Freitag beim Hallen-ISTAF erzielten 60-m-Saisonbestzeit von 6,60 Sekunden, mit denen er in Berlin großartiger Zweiter geworden war, rangiert er unter 53 Athleten auf dem starken 19. Platz. Gleich 18 (!) Läufer weisen also aus dieser Saison Zeiten unter 6,60 Sekunden auf - darunter sind in der Entry List übrigens auch 60-m-Resultate von Freiluftmeetings.Die Startlisten werden am kommenden Donnerstag nach dem Technischen Meeting in Glasgow veröffentlicht.