„Mein größter Erfolg!“ Fuchs in Berlin Zweiter

Frey Zwölfter in Madrid

Ebenfalls am Freitag Abend im Einsatz war der Wiener Sebastian Frey, der beim Gold-Meeting der World Indoor Tour über 3000 m den zwölften Platz in 8:02,85 Minuten belegte. Sieger wurde in persönlicher Bestzeit der Norweger Narve Gilje Nordas in 7:41,28. Dies war die drittbeste Zeit von Sebastian Freys Karriere. Heuer hatte er in Boston in 7:44,67 den 21 Jahre alten ÖLV-Rekord von Günther Weidlinger (7:44,19) nur hauchdünn verfehlt.