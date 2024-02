Rabenschwarze Zeiten für Vorarlbergs Profiklubs

Düster schaut es aus, wenn man sich die Saison der Vorarlberger Profi-Vereine anschaut. Fast schon dunkel. Und viele Lichtblicke sind in diesem Spieljahr auch nicht mehr zu erwarten. Die vergangene Runde war die dritte in dieser Saison, in der Lustenau, Altach, Bregenz und Dornbirn alle verloren. Was nur insofern besonders ist, weil es erstmals an einem einzigen Tag passierte, nicht über ein Wochenende verteilt. Der erste „schwarze“ Spieltag war der Neunte. Von da an ging es für fast alle Ländle-Klubs rasant abwärts.