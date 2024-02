„Nach nur drei Minuten stand das Auto in Flammen“

„Nach drei Minuten stand das Auto in Flammen“ - der mutige Lebensretter Fabian Neumitka (26) aus Roitham in Oberösterreich erzählt im „Krone“-Gespräch von den bangen Minuten bei einem Autounfall in Stadl-Paura, bei dem Dank seines beherzten Eingreifens das Leben der Lenkerin (40) gerade noch gerettet werden konnte.