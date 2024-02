Die „Ära Ilsanker“ geht im Sommer zu Ende

Nach 19 Jahren als Tormanntrainer des FC Red Bull Salzburg ist für Herbert Ilsanker im Sommer Schluss, wie die „Krone“ erfuhr. Ganz loslassen wird der 56-jährige Halleiner aber auch in Zukunft nicht. In welcher Form er Salzburg erhalten bleibt, wird in der Kolumne „Nachspielzeit“ von „Krone“-Redakteur Christoph Nister verraten.