Zwei Helfer zogen Lenkerin aus brennendem Wrack

Der Unfall passierte auf der B144 Gmundener Straße auf Höhe der Kreuzung mit dem Steinweg in Stadl-Paura. Nach einer Kollision zweier PKW überschlug sich eines der Unfallfahrzeuge, kam am Dach liegend zum Stillstand und begann zu brennen. Zwei Ersthelfer konnten die Lenkerin, die sich noch im Unfallfahrzeug befand, rechtzeitig aus dem überschlagenen Wagen befreien, ehe es in Vollbrand stand. Zwei Feuerwehren, der Rettungsdienst, Notarzt, Notarzthubschrauber und die Polizei wurden an die Einsatzstelle entsandt.



Unfallenker wurden nur leicht verletzt

Die Feuerwehr startete sofort mit den Löschmaßnahmen, wobei sich zwischenzeitlich dann herausstellte, dass zum Glück niemand mehr in den zwei beteiligten Unfallfahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen war. Ersten Angaben nach wurden beide Unfallbeteiligten mit eher leichteren Verletzungen ins Klinikum gebracht. Notarzt und Notarzthubschrauber konnten einsatzbereit wieder einrücken. Die Feuerwehr unterstützte anschließend das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge.



B144 war eineinhalb Stunden lang gesperrt

Die B144 Gmundener Straße war zwischen Stadl-Paura

und Roitham am Traunfall für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.