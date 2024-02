Dankl erhielt kommunistische Hilfe aus Graz

In Liefering-Süd an der Grenze zu Lehen führt Dankls Weg auch zu Ingrid Vierthaler. Die 53-Jährige zahlt in ihrer 36,3-Quadratmeter-Wohnung mit Minibalkon 801 Euro Miete, also 22,25 Euro je Quadratmeter. Die renovierten Blöcke in der Keyes-Straße seien super, sagt die Büro-Angestellte. Aber bald nicht mehr leistbar – für viele schon lange nicht mehr.