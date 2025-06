Totaler Stillstand auf A10 im Rückreiseverkehr

Die Urlauberkolonnen standen bereits um 13.00 Uhr auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg vor dem Baustellenbereich Golling-Werfen Richtung Norden drei Stunden im Stau. Aber auch Richtung Süden mussten zwei Stunden mehr eingeplant werden, was an einem Sonntag recht unüblich sei, so ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser, der befürchtete, dass noch mehr dazukommen werde. Rund um Bischofshofen, Werfen und Golling war auch auf den Ausweichstrecken wie Salzachtalstraße (B159) und Katschberg Straße (B99) Stillstand angesagt.