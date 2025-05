Nächste Runde im blauen Streit in Bischofshofen

Im Machtkampf fordert der jetzige FPÖ-Stadtchef Philip Rohrmoser den für ihn überfälligen Rücktritt Rieders. Stattdessen trat diese per Anwalt an Rohrmoser heran. Rieder will sich so gegen Behauptungen verwehren. Etwa, dass sie Geld zweckwidrig verwendet habe. Pikantes Detail: Alexander Rieder, Vater der Ex-Blauen, sitzt für die Freiheitlichen nach wie vor im Landtag.