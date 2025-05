Vizebürgermeister Dankl schwänzte Budgetsitzung

Eine wichtige Sitzung stand am Mittwoch im Schloss Mirabell auf dem Programm. In der Investitionsklausur sprach die Stadtpolitik über die mittelfristige Finanzplanung – allerdings ohne den Vizebürgermeister. Der für das Bauressort zuständige Kay-Michael Dankl fehlte unentschuldigt. Was angesichts einer Entscheidung über wichtige Projekte der Stadt in den nächsten Jahre unüblich ist und bei den anderen Parteien teils für Kopfschütteln sorgte.