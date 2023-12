KPÖ-Politiker Dankl zum ersten Mal Papa

„Es ist das schönste Weihnachtsgeschenk“, sagt Kay-Michael Dankl zur „Krone“. Am Freitag wurden der Salzburger KPÖ-Politiker und seine Freundin zum ersten Mal Eltern einer Tochter. Zusätzliche Details wie Namen oder Gewicht will der Bürgermeisterkandidatin in der Stadt Salzburg noch nicht nennen. Nur so viel, und das ist auch das Wichtigste: Mutter und Kind sind wohlauf.