Dauer-Schlusslicht gelang Wunder im letzten Moment

„Totgeglaubte“ leben länger

Was diesen Klassenerhalt so außergewöhnlich macht: Altenmarkt war in dieser Saison lediglich am ersten und am letzten Spieltag nicht Tabellenletzter. Der Verein entschloss sich im Herbst zu einem radikalen Umbruch, setzte konsequent auf die eigenen Talente. „Unser Ziel war eigentlich die Stabilisierung in der 2. Landesliga kommende Saison. Dass wir es heuer noch schaffen, war nie zu erwarten. Wir wollten unseren Nachwuchsspielern eine Bühne geben, auch mit dem Risiko des Abstiegs“, betonte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Eisner.