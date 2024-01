Haslauer warnt vor zu viel Jammerei und Dankl

Mit ihrer traditionellen Gemeindekonferenz startete die Salzburger ÖVP am Samstag in das Super-Wahljahr 2024. Neben der Nationalratswahl war vor allem die anstehende Gemeinde- und Bürgermeisterwahl das große Thema in Wilfried Haslauers Grundsatzappell an die eigene Partei - die „Krone“ berichtete.