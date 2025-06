Neuzugang freut sich auf Red Bull Salzburg

„Freue mich riesig“

Weil auch er auf eine Rückkehr nach Osaka am Ende seiner Karriere hofft, winkte Kitano zum letzten Mal den Fans des japanischen Erstligisten zu und versprach: „Ich komme wieder.“ Wie das Sportportal „Nikkan Sports“ berichtet, macht sich Kitano am 2. Juni nun auf den Weg nach Europa, um den Medizincheck bei Salzburg zu absolvieren. „Bisher fühlte es sich nicht real an. Jetzt aber freue ich mich riesig darauf“, wird Kitano zitiert.