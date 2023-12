Dankl zu Kreibichs Kredit-Idee: „Ein Aprilscherz?“

Wohnen und Soziales als Schlüsselthemen

Dass nachfolgende Generationen gleich mit einem Schuldenrucksack in ihr Leben starten sollen, das sei unerhört. Zudem löse die Kredit-Idee auch nicht die Not an wirklich leistbarem Wohnraum, der vor allem in der Landeshauptstadt immer mehr fehle. „Ich habe bei dem Vorschlag ehrlich gesagt an einen Aprilscherz gedacht“, so Dankl.