Spitzenspiel stellt Meisterkampf auf den Kopf

Was für ein Spektakel im Walder Bodenstadion: Vor etwa 500 Fans besiegte Wald-Königsleiten den bisherigen Spitzenreiter Wagrain-Kleinarl in einem emotional aufgeladenen Topspiel im oberen Playoff der 2. Klasse Süd mit 3:1 – und hat die Meisterschaft am letzten Spieltag nun selbst in der Hand.