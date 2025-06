Polizisten finden Schusswaffe im Fluchtauto

Ex-Freundin erschossen und geflüchtet

Wie berichtet, soll Krisztian P. Anfang Mai seine Ex-Freundin Jennifer Z. auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in Maria Alm im Zuge einer Aussprache erschossen haben: kaltblütig mit einem Schuss in den Kopf. Danach flüchtete er in einem gemieteten Škoda Octavia. Das Fahrzeug parkte er laut den bisherigen Ermittlungen in München, bevor der Verdächtige mit dem Zug in die Niederlande reiste. Währenddessen startete eine europaweite Fahndung mit Fahndungsbildern nach dem Tatverdächtigen.