Alt-Landesrätin sieht erneuten Verkauf als Option

Dunst: Therme wäre ab Februar geschlossen gewesen

„Hätte das Land die Therme nicht übernommen, dann wäre sie Ende Februar ohnehin zugesperrt worden. Einen privaten Käufer hätte man angesichts der zu investierenden Summe wohl nie so schnell gefunden“, meint Dunst. Schon jetzt sehe man, dass die Entscheidung richtig war, spielt Dunst auf die deutlich moderateren Eintrittspreise an und das steigende Interesse von Schulen, die Therme zu frequentieren. Das große „aber“ sei, so Dunst, jetzt die zukünftige Ausrichtung, denn „es braucht ein gutes Gesamtpaket“. Geht es nach ihr, würde ein „zweites Lutzmannsburg wenig Sinn machen“, meint Dunst im Hinblick auf ein vermehrtes Angebot für Kinder.