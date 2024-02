SPÖ und NEOS wollen Abkehr von Russen-Gas

NEOS: „Zeitenwende in Regierung nicht angekommen“

Putins Aggressionskrieg sei eine Zeitenwende für Europa und damit auch für Österreich, so die NEOS-Chefin. „Nur ist diese Zeitenwende in Österreich aufgrund der Untätigkeit dieser Bundesregierung nicht angekommen“, kritisierte Meinl-Reisinger. „Putin darf sich in der Ukraine nicht durchsetzen. Es geht um unsere ureigensten sicherheitspolitischen Interessen.“ Immer noch fehle eine neue Sicherheitsstrategie, immer noch hänge Österreich an Putins Russen-Gas - zuletzt mehr denn je. „Diese Bundesregierung hat damit zu verantworten, dass Österreich auch zwei Jahre nach dem Einfall Russlands in die Ukraine nicht nur den Krieg und das Leid der ukrainischen Bevölkerung in Milliardenhöhe mitfinanziert, sondern auch aufgrund der Gasabhängigkeit weiterhin erpressbar ist.“