Drama um Geschwister: Bub (11) erneut weggelaufen

Der Fall um drei Kinder, die im Zuge eines Polizeieinsatzes bei deren Mutter in Wien verschwunden sind, wird immer verworrener: Am Mittwoch war eines der Kinder - ein elfjähriger Bub - in Begleitung seines Vaters wieder aufgetaucht und wurde umgehen in eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) gebracht. Noch am Donnerstag verschwand er von dort aber wieder …