Geschwister untergetaucht: Bub (11) war bei Vater

„Der Elfjährige wurde den Obsorgeberechtigten übergeben“, so Gass, also der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt (MA 11). „Der Vater wurde vernommen. Er konnte keine Angaben zum Verbleib der anderen Kinder machen und gab an, nichts mit der Kindesentziehung zu tun zu haben.“ Die Staatsanwaltschaft ordnete keine weiteren Maßnahmen gegen den Mann an.