Geldbuße statt Prozess nach Unfall im Schanigarten

Ein Mühlviertler (79) war mit seinem Elektroauto in einem Gastgarten in Bad Leonfelden in Oberösterreich in eine Damengruppe gefahren. Das Trio musste teils schwer verletzt im Spital behandelt werden. Die Ermittlungen der Linzer Justiz sind in diesem Fall jetzt aber eingestellt worden, nur eine Geldbuße war zu entrichten.