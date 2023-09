Autofahren im Alter: Das nutzen Führerschein-Tests

Pkw-Lenker unter 20 sowie jene über 75 Jahren verursachten laut Statistik Austria im Zeitraum 2018 bis 2022 anteilsmäßig die häufigsten Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden. Zuletzt krachte etwa ein 79-Jähriger in einen Schanigarten in Bad Leonfelden und verletzte drei Frauen, Anfang September übersah ein 82-Jähriger beim Abbiegen in Gertesberg einen Motorradfahrer. Der junge Biker (21) starb noch an der Unfallstelle.