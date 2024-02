Warum Bluttat-Opfer fürchtet, dass Täter freikommt

Ein 45-jähriger Fleischhauer stach im Oktober in Uttendorf (Oberösterreich) seinen Ex-Schwager mit einem Klappmesser nieder. Er ist psychisch schwer krank und deshalb schuldunfähig. Eigentlich soll er in eine Sonderanstalt - könnte aber auch freikommen. Das Opfer hat jetzt große Angst davor, wie das Gericht am kommenden Donnerstag entscheiden wird.