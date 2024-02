Neuer Haarschnitt soll bei Weltcup-Debüt beflügeln

Vize-Juniorenweltmeister

Was er drauf hat, zeigte Danksagmüller schon mehrmals. Im März vergangenen Jahres holte er bei der Junioren-WM die Silbermedaille und wurde in seinem Jahrgang Gesamtzweiter in der Weltrangliste. Daran will der Nachwuchsathlet anschließen: „Ich weiß, dass noch viel Luft nach oben ist.“