Kreuzbandriss! ÖFB-Stürmerin fällt lange aus

Als Linda Natter in der 64. Minute des Testspiels der österreichischen U19 nach einem Zweikampf zu Boden ging, ließen die TV-Bilder bereits Schlimmes befürchten. Der Griff aufs linke Knie, das schmerzverzerrte Gesicht, Tränen. Sofort stand die Befürchtung eines Kreuzbandrisses im Raum. Eine Befürchtung, die sich in der Nacht bestätigte. „Linda hat einen Riss es vorderen Kreuzbandes erlitten“, verlautbarte der Verein am Donnerstagmorgen, nachdem Natter noch in der Nacht in Portugal genauer untersucht worden war. Ob eine Operation notwendig ist oder die Verletzung konservativ behandelt wird, ist noch nicht bekannt.