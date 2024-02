Zeche geprellt: „Funktionier’ nur in der Fett’n!“

Während der Verhandlung hielt der ehemalige MA 48-Mitarbeiter mit seiner „offenen Art“ nicht hinterm Berg: „Mir ist alles wurscht.“ Anscheinend auch, dass er vier Jahre eine offene Zeche für sieben Bier in der Höhe von 21 Euro an einem Würstelstand nicht beglichen hatte. „Ich funktionier’ nur in der Fett’n“, erklärt er. Dass er sich kurz darauf in Purkersdorf mit einem gefälschten slowenischen Führerschein ausweisen wollte, kann er nicht mehr leugnen.