Nach dem Notruf in nur drei Minuten in der Luft

Einsätze sind sehr teuer: Versicherung lohnt sich

Seitdem fliegen auch alle Notarzthubschrauber in Salzburg im Auftrag des Roten Kreuzes. An vier Stützpunkten stellt das Rote Kreuz mit privaten Heli-Uunternehmen fünf Hubschrauber zur Verfügung. Die Besatzung von St. Johann hat im Winter viel zu tun: „Der häufigste Unfall ist die ,Skihaxe’. Und so viele Oberschenkelbrüche wie heuer hatten wir noch nie.“ Jede Minute in der Luft kostet 117 Euro. So kommen für eine Bergung gut 10.000 Euro zusammen! Da ist eine Versicherung auf jeden Fall empfehlenswert.