„Weltmeister im Unterhalten statt im Sparen sein“

Ab 8. März gibt‘s nach jahrelanger Pause wieder eine Bühne - für heimische Tanz- und Gesangstalente in der ORF-Castingshow „Die große Chance“. „Ein Abbild unseres Landes“ soll diese sein, so Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz bei der Pressekonfernz am Dienstag, die einen ersten Einblick gab. „Es ist ein Format, das Unterschiedliches zulässt: Unterschiedliche Menschen, Geschichten und Zugänge.“ Beworben haben sich Tausende, die Altersspanne reicht von sieben bis 81 Jahren, erzählt Unterhaltungschef Martin Gastinger. Die Genres gehen dabei von Pop, Rock, Schlager, über Luft-Artistik, Hip Hop, Ballett und auch Poetry Slam. Nach zehn Shows und dem Urteil wechselnder Juroren wie „Krone.tv-Lady Sasa Schwarzjirg, Song Contester Cesár Sampson, Volksmusiker Mark Pircher, „Dancing Star“ Missy May und der abschließenden Bewertung des Publikums winkt dem Sieger am 17. Mai ein Preisgeld von 50.000 Euro. Apropos Geld - über die konkreten Kosten der Talentesuche hält man sich im ORF auf Nachfrage bedeckt. Es handle sich „um eine hochprofessionelle, moderene Sendung, bei der es nicht darum gehe Weltmeister im Sparen zu sein, sondern Weltmeister in der Unterhaltung“, sagt Groiss-Horowitz. „Dass das nicht die günstigste Sendung im Jahr 2024 ist, ist klar.“