Gebrochene Herzen im neuen Kölner „Tatort“

Freilich bleibt nicht lange alles so eitel Wonne. Denn als ein Mann, der bekannte Persönlichkeiten systematisch erpresst hat, vorsätzlich mit einem Auto überfahren und getötet wird, kreuzen sich die Wege von Kommissar Ballauf und seiner neuen Liebe Nicola auch beruflich. Denn sie arbeitet mit einer Verdächtigen in dem Mordfall zusammen. Das führt natürlich rasch zu Problemen: „Beide haben Angst, das, was sie im anderen gefunden haben, wieder zu verlieren“, so Behrendt.