Lufthansa: Flugbetrieb nahezu lahmgelegt

Die Gewerkschaft Verdi hatte einzelne Beschäftigtengruppen wie Techniker und IT-Experten bereits ab Montagabend in den Warnstreik gerufen und in München einen Bodendienstleister zusätzlich bestreikt. Dienstagfrüh kamen die Mitarbeiter an den Schaltern, den Flugsteigen oder direkt am Flugzeug hinzu.