Amnesty-Report kritisiert Zugang zu Sozialhilfe

Amnesty International schlussfolgert, dass das Sozialhilfe-Grundgesetz überarbeitet werden müsse. Wie bei der Mindestsicherung zuvor sollen Mindestsätze eingezogen werden. „Eine Mindestsicherung in existenzsichernder Höhe wird wegen der aktuellen Teuerung dringend gebraucht, ebenso höheres Arbeitslosengeld. Um Eingriffe in bewährte Maßnahmen zur Armutsbekämpfung zu erschweren, müssen soziale Grundrechte in der Verfassung verankert werden“, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz in einer Aussendung.