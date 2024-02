Luxus-Gazprom-Villa in Frankreich beschlagnahmt

Kauf von Villa soll nur am Papier erfolgt sein

2016 soll das Anwesen von der Gazprom Neft, der Öltochtergesellschaft von Gazprom, an den russisch-armenischen Milliardär Samwel Karapetjan übergegangen sein. Ermittlungen gehen davon aus, dass diese Übernahme jedoch nur am Papier erfolgt ist und die Villa weiterhin von der Gazprom-Tochter genutzt wurde. Karapetjan ist der Gründer und Präsident der Tashir Group, die in den Bereichen Immobilien, Bau, Energie und Finanzen tätig ist.