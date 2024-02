Wie EU-Spitzenkandidaten den Atombomben-Plan sehen

Als Resultat der Konferenz will sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will in einer möglichen zweiten Amtszeit einen eigenen Kommissar für Verteidigung einsetzen. Die „Krone“ hat die österreichischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl gefragt, ob Europa eigene strategische Atombomben braucht, wenn es den atomaren Schutzschirm der USA nicht mehr hat.