27-Jähriger bestritt vor Gericht Syrien-Aufenthalt

Eine außergewöhnliche Menge an Justizwachebeamten säumen den Saal 11 im Wiener Landesgericht. Das fällt sogar der Richterin auf: „Sind Sie so gefährlich? Offensichtlich schon, wenn ich mir das Aufgebot hier so anschaue“, richtet sie zu Beginn des Prozesses das Wort an den 27-jährigen Angeklagten - der mit Fußfesseln und Handschellen an einem Bauchgurt befestigt vorgeführt wird.