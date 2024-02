Was sich Österreicher von Medien erwarten

Hälfte der Befragten informiert sich täglich in Medien

Zur Nachrichtennutzung und -frequenz lässt sich festhalten, dass ca. die Hälfte der Befragten sich mehrmals täglich in Medien über aktuelle Ereignisse informiert. Ein weiteres Viertel tut das einmal täglich. Neun Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie sehr häufig keine Nachrichten lesen, hören oder sehen möchten. Weitere 15 Prozent meinten „häufig“ Nachrichten zu meiden, 50 Prozent „gelegentlich“. Als Gründe wurden von den Befragten etwa die Fülle an negativen Nachrichten genannt, die das psychische Wohlbefinden beeinträchtigen würden.